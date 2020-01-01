Батарейка Duracell LR6-18BL BASIC (18 шт)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 9453
Производитель: Duracell
мало
мало
1 500₽
18
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- батарейка
- Форм фактор батарейки
- AA
- Количество
- 18 шт
- Напряжение, В
- 1.5
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Батарейка Panasonic eneloop BK-3MCCE/2BE (2 шт)
1 400₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Батарейка Energizer Power Plus NH50 (2 шт)
1 270₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Акк. Panasonic eneloop lite BK-3LCCE/2BE 950mAh AA R6 BL2
1 220₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Батарейка TESLA BATTERIES Rechargeable HR03 (4 шт)
1 390₽
Батарейка GP 270AAHC (4 шт)
1 350₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.