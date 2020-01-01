Батарейка Panasonic BK-3HCDE/4BE (4 шт)
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Код товара: 90713
Производитель: Panasonic
31 декабря
31 декабря
3 250₽
39
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Характеристики
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- Тип
- аккумулятор
- Форм фактор аккумулятора
- AA
- Форм фактор батарейки
- AA
- Количество
- 4 шт
- Ёмкость, мА• ч
- 2500
- Возможность перезарадки
- есть
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