Panasonic eneloop BK-3MCCE/4BE 1900mAh AA R6 BL4
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Код товара: 82378
Производитель: Panasonic
В наличии
В наличии
2 750₽
33
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Характеристики
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- Количество
- 4 шт
- Ёмкость, мА• ч
- 1900
- Напряжение, В
- 1.2
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