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Батарейка Duracell CN LR6-4BL BASIC CN (4 шт)

Батарейка Duracell CN LR6-4BL BASIC CN (4 шт)

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Батарейка Duracell CN LR6-4BL BASIC CN (4 шт)
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Код товара: 77797
Производитель: Duracell
31 декабря
31 декабря
340₽
4
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Характеристики
Тип
батарейка
Форм фактор батарейки
AA
Количество
4 шт
Напряжение, В
1.5
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340₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа