Батарейка Panasonic 6LR61 (1 шт)
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Код товара: 70403
Производитель: Panasonic
31 декабря
31 декабря
310₽
3
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Характеристики
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- Тип
- батарейка
- Количество
- 1 шт
- Напряжение, В
- 9
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