Батарейка Panasonic Power Cells CR2032 B6 (за 1 штуку)
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Код товара: 68430
Производитель: Panasonic
6 января
6 января
130₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Тип
- батарейка
- Форм фактор батарейки
- CR2032
- Напряжение, В
- 3
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