Батарейка Panasonic LR03 AAA Everyday Power BL*4
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Код товара: 68295
Производитель: Panasonic
В наличии
В наличии
340₽
4
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Характеристики
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- Тип
- батарейка
- Форм фактор батарейки
- AAA
- Количество
- 4 шт
- Напряжение, В
- 1.5
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