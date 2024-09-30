Батарейка GP Super 24AU (4 шт)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
170₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
GP Ultra/Super 15AU/15A-4 (4 шт)
190₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Батарейка Космос 6LR61 1BL (1 шт)
150₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Батарейка Defender LR6-4B (4 шт)
140₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Батарейка Kodak CR2032 (2 шт)
150₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Батарейка Kodak CR2016 (2 шт)
150₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Батарейка Kodak CR2025 (2 шт)
150₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Батарейка
- Форм фактор батарейки
- AAA
- Количество
- 4 шт
- Напряжение, В
- 1.5
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
А
А
Арсланали
26 февраля 2024
А
Арсланали
26 февраля 2024
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.