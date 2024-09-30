Батарейка GP 24AU-CR2 (2 шт)
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Характеристики
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- Тип
- Батарейка
- Форм фактор батарейки
- AAA
- Количество
- 2 шт
- Ёмкость, мА• ч
- 1.35
- Напряжение, В
- 1.5
- Зарядка от USB
- нет
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