Батарейка Fenix Fenix ARB-L14-1600U (1 шт)
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Код товара: 160098
Производитель: Fenix
Гарантия: 14 дн.
1 040₽
12
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- Аккумулятор
- Форм фактор аккумулятора
- AA
- Количество
- 1 шт
- Ёмкость, мА• ч
- 1600
- Напряжение, В
- 1.5
- Зарядка от USB
- есть
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