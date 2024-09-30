Батарейка TESLA BATTERIES SILVER 6LR61 (1 шт)
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Код товара: 131981
Производитель: TESLA BATTERIES
Гарантия: 14 дн.
360₽
4
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- Батарейка
- Форм фактор батарейки
- 6LR61
- Количество
- 1 шт
- Напряжение, В
- 9
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