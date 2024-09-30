Батарейка Облик LR6 AA Блистер-2
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Код товара: 124081
Производитель: Облик
Гарантия: 14 дн.
70₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Батарейка
- Форм фактор батарейки
- AA
- Количество
- 2 шт
Отзывы 3
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Г
Г
Гаджи
16 августа 2024
М
М
Маби
9 августа 2023
Достоинства
Долго служат
Недостатки
Не обнаружил
Комментарии
Долго служат брал к машинке для удаления катышков,служат уже несколько месяцев. не дорогие
Г
Гаджи
16 августа 2024
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