Батарейка Облик 27A 5*BL
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Код товара: 116891
Производитель: Облик
Гарантия: 14 дн.
60₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Тип
- Батарейка
- Форм фактор батарейки
- A27
- Количество
- 5 шт
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