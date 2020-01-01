Акк. Panasonic eneloop lite BK-3LCCE/2BE 950mAh AA R6 BL2
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Код товара: 103724
Производитель: Panasonic
В наличии
В наличии
1 220₽
14
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Характеристики
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- Тип
- аккумулятор
- Количество
- 2 шт
- Ёмкость, мА• ч
- 950
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