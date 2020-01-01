Батарейка ААА Xiaomi Rainbow Zl7 LR03 (10шт)
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Код товара: 101644
Производитель: Xiaomi
В наличии
В наличии
490₽
5
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Характеристики
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- Тип
- батарейка
- Форм фактор батарейки
- AAA
- Количество
- 10 шт
- Напряжение, В
- 1.5
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