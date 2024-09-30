Аккумулятор для ИБП Delta DTM 1217
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Код товара: 94964
Производитель: Delta
Гарантия: 14 дн.
5 390₽
64
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Характеристики
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- Тип
- аккумуляторная батарея
- Емкость аккумулятора, Ач
- 17
- Напряжение питания
- 12 В
- Клеммы
- B1 (под болт М5 с гайкой; ширина клеммы 12 мм)
- Модель/исполнение
- свинец (сухой элемент, AGM)
- Максимальный срок службы
- максимальный срок службы 6 лет
- Количество элементов
- 1
- Высота с учетом полюса (контактного вывода), мм
- 167
- Температура эксплуатации (мин)
- -10 °C
- Температура эксплуатации (макс)
- 60 °C
- Длина, мм
- 181
- Высота, мм
- 167
- Ширина, мм
- 77
- Вес, кг
- 5.7
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