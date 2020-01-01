Аккумулятор для ИБП CSB GP-1272
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Код товара: 9405
Производитель: CSB
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
2 040₽
24
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Характеристики
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- Тип
- аккумуляторная батарея
- Емкость аккумулятора, Ач
- 7.2
- Напряжение питания
- 12 В
- Клеммы
- F1
- Модель/исполнение
- свинцово-кислотный, AGM, VRLA
- Максимальный срок службы
- максимальный срок службы 5 лет
- Высота с учетом полюса (контактного вывода), мм
- 98.6
- Длина, мм
- 151
- Высота, мм
- 94
- Ширина, мм
- 65
- Вес, кг
- 2.4
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