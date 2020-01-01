Аккумулятор CSB HRL 1234W F2FR (12V, 9Ah) для UPS
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Код товара: 90334
Производитель: CSB
31 декабря
31 декабря
3 140₽
37
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Характеристики
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- Тип
- аккумуляторная батарея
- Емкость аккумулятора, Ач
- 9
- Напряжение питания
- 12
- Клеммы
- F2 (7.95 x 6.35 мм)
- Модель/исполнение
- свинец (сухой элемент, AGM)
- Максимальный срок службы
- максимальный срок службы 8 лет
- Высота с учетом полюса (контактного вывода), мм
- 98.6
- Длина, мм
- 150.9
- Высота, мм
- 94.3
- Ширина, мм
- 64.8
- Вес, кг
- 2.7
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