Ippon < EBM Smart Winner 2000E> (дополнительная батарея для Smart Winner 2000E)
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Код товара: 73240
Производитель: Ippon
Гарантия: 1 мес.
мало
мало
19 800₽
237
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Характеристики
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- Емкость аккумулятора, Ач
- 7
- Напряжение питания
- 12 В
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