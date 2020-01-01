Аккумулятор для ИБП 12V 12Ah Delta DTM 1212
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Код товара: 70657
Производитель: Delta
В наличии
В наличии
2 990₽
35
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Характеристики
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- Тип
- аккумуляторная батарея
- Емкость аккумулятора, Ач
- 12
- Напряжение питания
- 12 В
- Клеммы
- F2
- Модель/исполнение
- свинец (сухой элемент, AGM)
- Максимальный срок службы
- максимальный срок службы 6 лет
- Количество элементов
- 6
- Высота с учетом полюса (контактного вывода), мм
- 101
- Температура эксплуатации (мин)
- -10 °C
- Температура эксплуатации (макс)
- 60 °C
- Подходит для внутренней установки
- есть
- Длина, мм
- 151
- Высота, мм
- 95
- Ширина, мм
- 98
- Вес, кг
- 3.8
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