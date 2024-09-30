Аккумулятор Delta HRL 12-9 (12V, 9Ah) для UPS
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3 298₽
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Характеристики
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- Емкость аккумулятора, Ач
- 9
- Напряжение питания
- 12 В
- Клеммы
- F2
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