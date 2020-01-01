Аккумулятор Delta HR 6-12 (6V, 12Ah) для UPS
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Код товара: 37428
Производитель: Delta
В наличии
В наличии
1 740₽
20
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Характеристики
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- Емкость аккумулятора, Ач
- 12
- Напряжение питания
- 6 В
- Клеммы
- Faston
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