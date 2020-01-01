Аккумулятор для ИБП CSB GP-12170
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Код товара: 19266
Производитель: CSB
мало
мало
5 140₽
61
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Характеристики
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- Тип
- аккумуляторная батарея
- Тип напряжения
- DC (постоян.)
- Емкость аккумулятора, Ач
- 17
- Напряжение питания
- 12
- Клеммы
- B3
- Модель/исполнение
- свинец (сухой элемент, AGM)
- Максимальный срок службы
- максимальный срок службы 5 лет
- Количество элементов
- 6
- Высота с учетом полюса (контактного вывода), мм
- 167
- Температура эксплуатации (мин)
- -20 °C
- Температура эксплуатации (макс)
- 40 °C
- Подходит для внутренней установки
- есть
- Длина, мм
- 181
- Высота, мм
- 167
- Ширина, мм
- 76.2
- Вес, кг
- 5.5
- Дополнительная информация
- клеммы под гайку и болт М5
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