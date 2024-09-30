Аккумулятор для ИБП Delta HRL 12-7.2(X) (12V, 7.2Ah)
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Код товара: 117898
Производитель: Delta
Гарантия: 14 дн.
3 200₽
38
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Характеристики
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- Тип
- аккумуляторная батарея
- Емкость аккумулятора, Ач
- 7.2
- Напряжение питания
- 12 В
- Клеммы
- F2
- Модель/исполнение
- свинец (сухой элемент, AGM)
- Максимальный срок службы
- максимальный срок службы 12 лет
- Количество элементов
- 6
- Высота с учетом полюса (контактного вывода), мм
- 100
- Температура эксплуатации (мин)
- -10 °C
- Температура эксплуатации (макс)
- 60 °C
- Подходит для внутренней установки
- есть
- Длина, мм
- 151
- Высота, мм
- 94
- Ширина, мм
- 65
- Вес, кг
- 2.6
- Дополнительная информация
- тип клемм - нож F2
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