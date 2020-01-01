LED-LP-5/6 (0.98X) LED-драйвер для SPL-5/6 premium
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Код товара: 84434
31 декабря
31 декабря
300₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип оборудования
- драйвер
- Дополнительно
- LED-драйвер к панелям SPL-5, SPL-6 Изделие является независимым устройством
- Совместимость
- не применяется отдельно от панелей SPL-5, SPL-6
- Прочее
- с гальванической развязкой
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