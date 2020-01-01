VCOM < VTE7713-10 > Модуль RJ-45 - RJ-45 проходной, кат. 5e < уп. 10 шт >
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Код товара: 38284
Производитель: VCOM
В наличии
В наличии
540₽
6
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Модуль RJ-45
- Категория
- 5е
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