Модуль RJ-45 - RJ-45 проходной, кат. 5e, Aopen 10шт
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330₽
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Модуль RJ-45
- Категория
- 5е
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