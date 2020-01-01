Инструмент для зачистки и обрезки витой пары (HT-S-501H)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 169477
Производитель: Ripo
410₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Модуль RJ-45 - RJ-45 проходной, кат. 5e, Aopen 10шт
330₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Инструмент RIPO для обжима (кримпер) скотчлоков
490₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип оборудования
- Инструмент для зачистки проводов
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.