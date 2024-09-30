Инструмент для обжима коннекторов Ripo 8Р-8С/6Р-6С/4Р-4С
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Код товара: 161014
Производитель: Ripo
390₽
4
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Инструмент для обжима коннекторов
- Дополнительно
- обжим кабеля, снятие изоляции, обрезка кабеля
- Совместимость
- RJ-45, 8Р-8С/6Р-6С/4Р-4С
Отзывы 2
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Р
Р
Рашид
11 августа 2024
Достоинства
Цена
Недостатки
Не для постоянного использования.
Комментарии
Для дома самый раз.
М
М
Магомед
19 февраля 2023
Достоинства
3 в одном
Недостатки
Слегка хлипкий
Комментарии
не для профессиональной работы
Р
Рашид
11 августа 2024
Достоинства
Цена
Недостатки
Не для постоянного использования.
Комментарии
Для дома самый раз.
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