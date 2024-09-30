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Инструмент для обжима коннекторов Ripo 8Р-8С/6Р-6С/4Р-4С

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Инструмент для обжима коннекторов Ripo 8Р-8С/6Р-6С/4Р-4С
Инструмент для обжима коннекторов Ripo 8Р-8С/6Р-6С/4Р-4С
Инструмент для обжима коннекторов Ripo 8Р-8С/6Р-6С/4Р-4С
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 161014
Производитель: Ripo
5
2 отзыва
спросить

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ДО 30.09.24

390₽
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3
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1 = 1₽
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Инструмент для зачистки и обрезки витой пары (HT-S-501H)
Инструмент для зачистки и обрезки витой пары (HT-S-501H)
410₽
Характеристики
Тип оборудования
Инструмент для обжима коннекторов
Дополнительно
обжим кабеля, снятие изоляции, обрезка кабеля
Совместимость
RJ-45, 8Р-8С/6Р-6С/4Р-4С
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Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Р
Р
Рашид
11 августа 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Цена
Недостатки
Не для постоянного использования.
Комментарии
Для дома самый раз.
Ответить
0 0
М
М
Магомед
19 февраля 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
3 в одном
Недостатки
Слегка хлипкий
Комментарии
не для профессиональной работы
Ответить
0 0
Р
Рашид
11 августа 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Цена
Недостатки
Не для постоянного использования.
Комментарии
Для дома самый раз.
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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В сравнение
В избранное
390₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа