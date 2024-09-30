Инструмент для обжима коннекторов Ripo HT-500R
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Код товара: 161012
Производитель: Ripo
790₽
9
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Инструмент для обжима коннекторов
- Категория
- 5е
- Дополнительно
- обжим кабеля, снятие изоляции, обрезка кабеля
- Прочее
- RJ-11, RJ-12, RJ-45, гильзы
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