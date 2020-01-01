Модуль RJ-45 - RJ-45 проходной, кат. 5e
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Код товара: 10640
Производитель: Прочее
В наличии
В наличии
90₽
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Модуль RJ-45
- Категория
- 5е
- Дополнительно
- Проходной адаптер для соединения 2 обжатых кабелей "витая пара" с целью удлинения
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