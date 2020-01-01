Клещи обжимные , универсальные 8P+6P+4P VCOM
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Код товара: 106398
Производитель: VCOM
мало
мало
1 530₽
18
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Инструмент для обжима коннекторов
- Дополнительно
- обжимные клещи "обжимки" предназначены для резки и зачистки кабеля и установки на него коннекторов RJ-45 и RJ-12, 8P, 6P и 4P
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