Инструмент HT-2008R (обжим коннекторов RJ-45, RJ-11/12 с фикс.+зачистка витой пары)
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Код товара: 10557
Производитель: Hanlong
В наличии
В наличии
1 450₽
17
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Инструмент для обжима коннекторов
- Дополнительно
- обжим коннекторов RJ-45, RJ-11/12 с фикс.+ зачистка витой пары
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