TP-LINK Gigabit PCI-Ex1 Network Adapter
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Код товара: 8805
Производитель: TP-LINK
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
840₽
10
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О товаре
10/100/1000 Мбит/c, PCI-E, WakeOnLAN
Характеристики
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- Скорость передачи данных
- 10/100/1000 Мбит/с
- Интерфейс
- PCI-E
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