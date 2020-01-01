Сетевая карта TP-LINK UE330
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Код товара: 64523
Производитель: TP-LINK
Гарантия: 12 мес.
2 390₽
2 590₽
28
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
10/100/1000 Мбит/c, USB 3.0
Характеристики
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- Скорость передачи данных
- 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек
- Интерфейс
- USB 3.0
- Чип
- RTL8153
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