D-Link USB 2.0 Ethernet Adapter (10/100Mbps)
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Код товара: 21670
Производитель: D-link
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
650₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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О товаре
10/100 Мбит/c, USB 2.0
Характеристики
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- Скорость передачи данных
- 10/100 Мбит/с
- Интерфейс
- USB 2.0
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