Патчкорд литой "Aopen" UTP кат.5е 10м желтый
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Код товара: 46560
Производитель: Aopen
Гарантия: 1 мес.
В наличии
В наличии
390₽
4
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Характеристики
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- Длина, м
- 10
- Категория
- 5е
- Цвет
- желтый
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