Патчкорд литой "Aopen" UTP кат.5е 0,5м красный
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Код товара: 17872
Производитель: Aopen
мало
мало
90₽
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Характеристики
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- Длина, м
- 0.5
- Категория
- 5е
- Цвет
- красный
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