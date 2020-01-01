Патчкорд Telecom UTP кат.5е 20м 5е синий
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Код товара: 170217
Производитель: Telecom
570₽
6
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В магазинах:
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Характеристики
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- Длина, м
- 20
- Категория
- 5е
- Цвет
- синий
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