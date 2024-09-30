Патчкорд Telecom 2м 5е зеленый
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Код товара: 164128
Производитель: Telecom
150₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Длина, м
- 2
- Категория
- 5е
- Цвет
- зеленый
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