Патчкорд Ripo UTP 003-300017 0,5м 5е зеленый
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Код товара: 160907
Производитель: Ripo
90₽
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90₽
Характеристики
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- Длина, м
- 0.5
- Категория
- 5е
- Цвет
- зеленый
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