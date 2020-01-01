Патчкорд литой "Aopen" UTP кат.5е 5м серый
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Код товара: 11427
Производитель: Aopen
Гарантия: 15 дн.
В наличии
В наличии
300₽
3
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Характеристики
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- Длина, м
- 5
- Категория
- 5е
- Цвет
- серый
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