Патчкорд литой "Aopen" UTP кат.5е 20м синий
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Код товара: 11416
Производитель: Aopen
Гарантия: 15 дн.
В наличии
В наличии
550₽
6
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Характеристики
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- Длина, м
- 20
- Категория
- 5е
- Цвет
- синий
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Вопросы и ответы
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М
Марат
22 августа 2020
На виндовс 10 работает ?
1
0 0
Е
Екатерина
22.08.2020 09:51:00
Марат, да, конечно, это ведь обычный обжатый интернет- кабель
Ответить
0 0
М
Марат
23 августа 2020
А можно ли провести его через улицу ? Не будет портится от разных температур или разной погоды ?
1
0 0
З
Зарият
23.08.2020 13:02:09
Марат, нет, это не для уличной прокладки кабель
0 0
М
Марат
22 августа 2020
На виндовс 10 работает ?
1
0
0