Патчкорд литой "Aopen" UTP кат.5е 2м серый
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Код товара: 11386
Производитель: Aopen
В наличии
В наличии
200₽
2
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Характеристики
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- Длина, м
- 2
- Категория
- 5е
- Цвет
- серый
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