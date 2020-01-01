Коннектор RJ-45 Ripo 8P8C категория 5е 100 штук
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Код товара: 169247
Производитель: Ripo
590₽
7
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В магазинах:
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Коннектор RJ-45 Ripo RJ45/8P8C cat.6a категория 6а 100 штук
590₽
Характеристики
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- Количество
- 100 штук
- Тип коннектора
- RJ-45
- Категория
- 5е
- Дополнительно
- класс D
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