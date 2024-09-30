Коннектор RJ-45 VCOM VNA2200-1/20 категория 5 20 штук
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190₽
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1 = 1₽
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Коннектор Defender HDMI-07 HDMI M-M категория 1 штука
190₽
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Коннектор Defender HDMI-05 HDMI M-M категория 1 штука
160₽
Характеристики
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- Количество
- 20 штук
- Тип коннектора
- RJ-45
- Категория
- 5
Отзывы 1
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В
В
Вадимов Олег Вадимович
11 февраля 2022
Достоинства
Яркий.
Недостатки
Не нашел.
Комментарии
В целом очень даже неплохой.
В
Вадимов Олег Вадимович
11 февраля 2022
Достоинства
Яркий.
Недостатки
Не нашел.
Комментарии
В целом очень даже неплохой.
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