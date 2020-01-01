Коннектор RJ-45 (8P8C) для UTP кабеля 5 кат. Aopen (100шт)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 10620
Производитель: Aopen
В наличии
В наличии
640₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Количество
- 100 штук
- Тип коннектора
- RJ-45
- Категория
- 5
- Дополнительно
- для UTP
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Коннектор RJ-45 для UTP кабеля 5 кат. VCOM (100 шт)
640₽
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Коннектор Ripo RJ45/8P8C под витую пару, Cat.5e (Класс D), 100МГц, покрытие 3мкд, универс ножи, для проводников 0,41-0,52мм, неэкранированный (100 шт)
540₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.