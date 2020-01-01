Коммутатор (switch) TP-LINK TL-SF1016D
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 8793
Производитель: TP-LINK
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
1 690₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
свитч, 16 портов Ethernet 10/100 Мбит/сек, рэковый
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип устройства
- Коммутатор (switch)
- Вид
- неуправляемый
- Варианты крепления
- крепление к стене, настольный
- Базовая скорость передачи данных
- 100 Мбит/с
- Количество портов
- 16
- Размер таблицы MAC адресов
- 1000
- PoE
- нет
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Коммутатор (switch) TP-LINK TL-SG108
1 990₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Коммутатор (switch) TP-LINK TL-SG105E
1 690₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Коммутатор (switch) IP-COM G1105PD
1 690₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.