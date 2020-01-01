Коммутатор (switch) TP-LINK TL-SG1048
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Код товара: 69639
Производитель: TP-LINK
мало
мало
23 500₽
282
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Характеристики
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- Тип устройства
- Коммутатор (switch)
- Размер таблицы MAC адресов
- 8192
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