Коммутатор (switch) TP-LINK TL-SG1024D
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Код товара: 22313
Производитель: TP-LINK
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
5 890₽
70
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Характеристики
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- Тип устройства
- Коммутатор (switch)
- Вид
- неуправляемый
- Варианты крепления
- монтируемые в стойку
- Количество портов
- 24
- Размер таблицы MAC адресов
- 8192
- PoE
- нет
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